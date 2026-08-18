Де гратиме Мудрик: усі варіанти продовження кар'єри для українця

Вже наступного вікенду стартує чемпіонат Англії, а Михайло Мудрик досі не має відповіді на запитання, чи залишиться він гравцем Челсі. Лондонці точно не збираються продавати свого вінгера, але на його оренду вишикувалася чимала черга.

Михайло має пропозиції як залишитися на Туманному Альбіоні, так і вирушити в інші чемпіонати. 24 Канал зібрав разом усі клуби, які претендують на гравця збірної України.

Хто може орендувати Мудрика вже найближчим часом

Окремо від усіх інших ймовірних місць працевлаштування Михайла Мудрика стоїть французький Страсбур – бо про нього говорили ще задовго до зняття дискваліфікації з українця. Цей варіант приваблює тим, що українець фактично залишається в системі Челсі, адже команди мають спільних власників. В столиці Ельзасу Михайло може в простіших умовах повернутися на свій високий рівень – і усе це на очах у босів, які вирішуватимуть його подальшу долю.

Проте сам українець хоче залишатися в Англії – і тут в нього, за чутками, три опції. Перша, про яку говорять найгучніше, це Ковентрі. Клуб під орудою Френка Лемпарда зайшов в АПЛ після успіху в Чемпіоншипі. Сам наставник чудово знає Мудрика і особисто зацікавлений у тому, щоб знову з ним працювати.

Також дивиться на підсиленя свого лівого флангу атаки за рахунок Мудрика Борнмут – команда, яка не з чуток знає, як добре можна адаптувати українця. Ілля Забарний може підтвердити.

Зрештою не виключено возз'єднання Михайла з його "хрещеним батьком" у Шахтарі – Роберто Де Дзербі. Італієць не приховує, що ставиться до українця як до власного сина, тому був би тільки радий бачити його у Тоттенгемі. Ще й позиція у "шпор" проблемна – навіть центральні захисники забивають більше, ніж ліві вінгери.

Чи може Мудрик перебратися до Серії А

Інсайдери пов'язують Михайла зі ще одним топ-чемпіонатом – італійським. Але тут виникають чималі сумніви.

Окрім небажання самого футболіста їхати з Туманного Альбіону, фейковість чуток підтверджує присутність у списку претендентів Роми. Джан-П'єро Гасперіні не просто має репутацію "вбивці українських талантів" через те, як він суттєво погіршив розвиток кар'єри Руслана Маліновського, Віктора Коваленка та Артема Добвика. Він ще й грає за схемою без вінгерів – навіщо Мудрику ламати себе під іншу позицію?

Тому до інформації про можливу в оренду у Наполі та Комо теж варто ставитися скептично.