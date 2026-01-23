"Не ведіться": в Англії дали сумний прогноз про повернення Мудрика
- Михайло Мудрик досі відсторонений, і його повернення на поле цього сезону малоймовірне.
- Ситуація з Мудриком залишається невизначеною, без позитивних новин щодо його справи про порушення антидопінгових правил.
На початку січня інсайдери активно обговорювали можливе скасування відсторонення українця Михайла Мудрика від футболу. Проте вболівальникам Челсі і збірної України радіти все ж зарано.
Ситуація з Мудриком залишається непублічною: ні клуб, ні юристи гравця не поспішають щось коментувати. Дещо вдалося дізнатися оглядачу Daily Mail Кірану Гіллу.
Чи повернеться Мудрик на поле цього сезону?
Гілл закликав не вестися на численні сенсаційні повідомлення про те, що з Михайла нібито знято звинувачення, а 17 січня він вже міг повертатися до тренувань.
Журналіст має достовірну інформацію, що на базі Челсі у Кобгемі Мудрик цьогоріч не з'являвся. Тож його відсторонення наразі триває, і марно розраховувати побачити його на полі за лондонців чи у складі збірної України до літа.
Відсутність будь-яких позитивних новин щодо Мудрика підтвердив і журналіст та коментатор Віктор Вацко у своєму ютуб-проєкті. Справа щодо порушення антидопінгових правил затягується, визначеності немає, а ігрова практика українця у найближчі півтора року під величезним запитанням.
Чому виникли чутки про повернення Мудрика?
Фейк про зняття дискваліфікації з українця поширили низка британських ЗМІ. Датою скасування заборон на тренування та участь у змаганнях називали 17 січня.
Челсі на честь 25-річчя Мудрика виклав у соцмережах привітальний допис, посиливши чутки про те, що у Лондоні очікують повернення українця вже зовсім незабаром.