Також Михайло став одним з лідерів збірної України. Про розвиток Мудрика на юнацькому рівні розповів колишній тренер Шахтаря та збірних України різних років Сергій Попов, повідомляє 24 Канал з посиланням на Український футбол.
Яким був Мудрик в юності?
Саме із Поповим Мудрик доріс до рівня УПЛ та почав викликатися у юнацькі збірні. При цьому Сергій згадує, що характер у Михайла не був простим.
Мудрик одразу вирізнявся швидкістю та технікою. Він буквально спав з м’ячем, жонглював, відпрацьовував елементи, доводив техніку до автоматизму. І це дало результат. Так, у нього непростий характер. Він самолюбний і колючий, але дуже цілеспрямований. Коли я запросив його до збірної, там були хлопці старші за нього. Важливо було правильно ввести його в колектив. Були нюанси, але ми їх успішно пройшли,
– розповів Попов.
Заграти на рівні УПЛ Мудрику допомогли оренди в Арсенал та Десну. У складі Шахтаря українець став постійним гравцем основної команди у 2021 році, награвши за команду 44 матчі.
У січні 2023 року вінгер перебрався в Челсі, який заплатив "гірникам" 70 мільйонів євро. Це зробило Михайла найдорожчим українцем в історії. Правда, його кар'єра в лондонському клубі складається невдало.
Що відомо про допінговий скандал з Мудриком?
За Челсі Мудрик награв 73 матчі, оформивши 10 голів та 11 асистів згідно з даними Transfermarkt. Проте свій останній матч за "синых" Михайло відіграв ще наприкінці листопада 2024 року.
Після цього гравець здав позитивний допінг-тест, а Челсі відсторонив його від тренувань. В організмі українця виявили заборонену речовину мельдоній.
Сам гравець отримав поки безстроковий бан у всіх турнірах. Мудрик заявив, що не приймав допінг за власним бажанням та обмежив користування соцмережами.
Команда українця наполягла на відкритті проби "Б", яка, за чутками у ЗМІ, також показала позитивний результат. Очікується, що гравець буде поза грою від 2 до 4 років.