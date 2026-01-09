Также Михаил стал одним из лидеров сборной Украины. О развитии Мудрика на юношеском уровне рассказал бывший тренер Шахтера и сборных Украины разных лет Сергей Попов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.
Каким был Мудрик в юности?
Именно с Поповым Мудрик дорос до уровня УПЛ и начал вызываться в юношеские сборные. При этом Сергей вспоминает, что характер у Михаила не был простым.
Мудрик сразу отличался скоростью и техникой. Он буквально спал с мячом, жонглировал, отрабатывал элементы, доводил технику до автоматизма. И это дало результат. Да, у него непростой характер. Он самолюбивый и колючий, но очень целеустремленный. Когда я пригласил его в сборную, там были ребята старше него. Важно было правильно ввести его в коллектив. Были нюансы, но мы их успешно прошли,
– рассказал Попов.
Заиграть на уровне УПЛ Мудрику помогли аренды в Арсенал и Десну. В составе Шахтера украинец стал постоянным игроком основной команды в 2021 году, наиграв за команду 44 матча.
В январе 2023 года вингер перебрался в Челси, который заплатил "горнякам" 70 миллионов евро. Это сделало Михаила самым дорогим украинцем в истории. Правда, его карьера в лондонском клубе складывается неудачно.
Что известно о допинговом скандале с Мудриком?
- За Челси Мудрик наиграл 73 матча, оформив 10 голов и 11 ассистов согласно данным Transfermarkt. Однако свой последний матч за "синих" Михаил отыграл еще в конце ноября 2024 года.
- После этого игрок сдал положительный допинг-тест, а Челси отстранил его от тренировок. В организме украинца обнаружили запрещенное вещество мельдоний.
- Сам игрок получил пока бессрочный бан во всех турнирах. Мудрик заявил, что не принимал допинг по собственному желанию и ограничил пользование соцсетями.
- Команда украинца настояла на открытии пробы "Б", которая, по слухам в СМИ, также показала положительный результат. Ожидается, что игрок будет вне игры от 2 до 4 лет.