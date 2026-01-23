Ситуация с Мудриком остается непубличной: ни клуб, ни юристы игрока не спешат что-то комментировать. Кое-что удалось узнать обозревателю Daily Mail Кирану Гиллу.
Вернется ли Мудрик на поле в этом сезоне?
Гилл призвал не вестись на многочисленные сенсационные сообщения о том, что с Михаила якобы сняты обвинения, а 17 января он уже мог возвращаться к тренировкам.
Журналист имеет достоверную информацию, что на базе Челси в Кобгеме Мудрик в этом году не появлялся. Поэтому его отстранение пока продолжается, и бесполезно рассчитывать увидеть его на поле за лондонцев или в составе сборной Украины до лета.
Отсутствие каких-либо положительных новостей по Мудрику подтвердил и журналист и комментатор Виктор Вацко в своем ютуб-проекте. Дело о нарушении антидопинговых правил затягивается, определенности нет, а игровая практика украинца в ближайшие полтора года под огромным вопросом.
Почему возникли слухи о возвращении Мудрика?
Фейк о снятии дисквалификации с украинца распространили ряд британских СМИ. Датой отмены запретов на тренировки и участие в соревнованиях называли 17 января.
Челси в честь 25-летия Мудрика выложил в соцсетях поздравительное сообщение, усилив слухи о том, что в Лондоне ожидают возвращения украинца уже совсем скоро.