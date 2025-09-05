У грудні 2024 року футбольну спільноту шокувала новина про провалений допінг-тест Михайла Мудрика. З того часу лівий вінгер Челсі відсторонений від футболу.

Він не коментує цю ситуацію, а про термін дискваліфікації футболіста збірної України так і не було жодних офіційних оголошень. Журналіст Нізаар Кінселла поділився інформацією щодо справ Михайла Мудрика, повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

Що відбувається зі справою Мудрика про допінг?

Він заявив, що український гравець, якому було висунуто обвинувачення у порушенні антидопінгових правил Футбольною асоціацією Англії, досі продовжує тренуватися індивідуально. Триває судове розслідування, а остаточного рішення досі немає.

"Мудрик залишається тимчасово відстороненим, тренується самостійно та продовжує боротьбу в суді. Українець програв свою футболку з номером 10 Коулу Палмеру та був звинувачений Футбольною асоціацією у порушенні антидопінгових правил.

Ми очікуємо на будь-які можливі санкції в рамках суворого конфіденційного процесу, який стане наступним кроком, а потім – можливої ​​апеляції. Це може затягтися на деякий час", – заявив Кінселла.

До слова. Напередодні Мудрик отримав ще один бан, але вже не футбольний. Йому заборонили керувати автомобілем через низку порушень правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що на початку серпня з'явилася оптимістична новина щодо українського футболіста. Він потрапив у заявку Челсі на сезон, через що почали ходити чутки, що Михайло все ж таки може отримати не максимальну дискваліфікацію, яка в таких випадках складає чотири роки.

Що відомо про кар'єру Мудрика в Челсі?