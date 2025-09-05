В декабре 2024 года футбольную общественность шокировала новость о проваленном допинг-тесте Михаила Мудрика. С тех пор левый вингер Челси отстранен от футбола.

Он не комментирует эту ситуацию, а о сроке дисквалификации футболиста сборной Украины так и не было никаких официальных объявлений. Журналист Низаар Кинселла поделился информацией о делах Михаила Мудрика, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Читайте также Есть кадровые потери: заявка сборной Украины на матч против Франции

Что происходит с делом Мудрика о допинге?

Он заявил, что украинский игрок, которому было выдвинуто обвинение в нарушении антидопинговых правил Футбольной ассоциацией Англии, до сих пор продолжает тренироваться индивидуально. Длится судебное расследование, а окончательного решения до сих пор нет.

"Мудрик остается временно отстраненным, тренируется самостоятельно и продолжает борьбу в суде. Украинец проиграл свою футболку с номером 10 Коулу Палмеру и был обвинен Футбольной ассоциацией в нарушении антидопинговых правил.

Мы ожидаем любые возможные санкции в рамках строгого конфиденциального процесса, который станет следующим шагом, а затем – возможной апелляции. Это может затянуться на некоторое время", – заявил Кинселла.

К слову. Накануне Мудрик получил еще один бан, но уже не футбольный. Ему запретили управлять автомобилем из-за ряда нарушений правил дорожного движения.

Напомним, что в начале августа появилась оптимистичная новость относительно украинского футболиста. Он попал в заявку Челси на сезон, из-за чего начали ходить слухи, что Михаил все же может получить не максимальную дисквалификацию, которая в таких случаях составляет четыре года.

Что известно о карьере Мудрика в Челси?