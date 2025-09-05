"Украинец проиграл": известный журналист поделился последними новостями о Мудрике
- Михаил Мудрик с декабря 2024 года отстранен от футбола из-за проваленного допинг-теста.
- Журналист BBC рассказал, что сейчас происходит с футболистом и какова ситуация с его делом о допинге.
В декабре 2024 года футбольную общественность шокировала новость о проваленном допинг-тесте Михаила Мудрика. С тех пор левый вингер Челси отстранен от футбола.
Он не комментирует эту ситуацию, а о сроке дисквалификации футболиста сборной Украины так и не было никаких официальных объявлений. Журналист Низаар Кинселла поделился информацией о делах Михаила Мудрика, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Что происходит с делом Мудрика о допинге?
Он заявил, что украинский игрок, которому было выдвинуто обвинение в нарушении антидопинговых правил Футбольной ассоциацией Англии, до сих пор продолжает тренироваться индивидуально. Длится судебное расследование, а окончательного решения до сих пор нет.
"Мудрик остается временно отстраненным, тренируется самостоятельно и продолжает борьбу в суде. Украинец проиграл свою футболку с номером 10 Коулу Палмеру и был обвинен Футбольной ассоциацией в нарушении антидопинговых правил.
Мы ожидаем любые возможные санкции в рамках строгого конфиденциального процесса, который станет следующим шагом, а затем – возможной апелляции. Это может затянуться на некоторое время", – заявил Кинселла.
К слову. Накануне Мудрик получил еще один бан, но уже не футбольный. Ему запретили управлять автомобилем из-за ряда нарушений правил дорожного движения.
Напомним, что в начале августа появилась оптимистичная новость относительно украинского футболиста. Он попал в заявку Челси на сезон, из-за чего начали ходить слухи, что Михаил все же может получить не максимальную дисквалификацию, которая в таких случаях составляет четыре года.
Что известно о карьере Мудрика в Челси?
- Перешел из Шахтера в лондонский клуб в январе 2023 года, став рекордным трансфером в истории украинского футбола – 70 миллионов евро + 30 миллионов прописаны в виде бонусов.
- Провел в составе "синих" 73 матча, в которых забил 10 голов и отдал 11 ассистов.
- Последний раз выходил на поле в ноябре 2024 года в поединке Лиги конференций против Хайденхайма, где отметился голом.
- После этого несколько матчей не попадал в заявку команды, а впоследствии было объявлено о проваленном допинг-тесте.
- В крови футболиста нашли мельдоний, а он уверяет, что не принимал сознательно никаких запрещенных веществ.