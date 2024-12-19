У оточенні гравця "аристократів" розповіли, як препарат міг потрапити в його організм. Раніше вже траплялись подібні випадки з іншими спортсменами, повідомляє 24 канал із посиланням на TeamTalk.

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Потрапив через їжу

Повідомляють, що заборонений препарат міг потрапити до організму Михайла Мудрика через їжу, яку він вживав. Раніше, такі випадки зустрічались у спорті, а саме з Ігою Швьонтек та Янніком Сіннером.

Невдовзі будуть відомі результати допінг-проби "В". Мудрик засмучений через інцидент, який стався, та сподівається, що знайдеться швидкий спосіб розв'язати проблему.

Український вінгер планує зосередитись на футбольній кар'єрі. В останній раз Мудрик потрапляв у заявку Челсі у матчі проти Астон Вілли – 1 грудня.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Михайло Мудрик зіграв у 15 матчах за Челсі в офіційних турнірах. Українець відзначився трьома голами та п'ятьма результативними передачами.