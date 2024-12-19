Наразі він чекає на пробу "B". До того часу футболіст Челсі відсторонений від футболу та, у найгіршому випадку, йому загрожує дискваліфікація до чотирьох років.

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Реакція Шацьких на скандал

На цю подію відреагував легенда київського Динамо Максим Шацьких. За словами колишнього форварда, якщо підтвердиться факт вживання допінгу, то бан негативно вплине не тільки на Михайла Мудрика, а й на збірну України, яка втратить свого найкреативнішого гравця, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол.

"Це вже дуже сильний психологічний удар. Якщо буде чотири роки дискваліфікації, я навіть не знаю, що з ним може статися за цей час. Може не вивезти. Просто чотири роки тренуватися, а не грати. У такому випадку й Челсі буде щось думати, переглядати контракт, можливо.

Я бажаю Мудрику, щоб все минулося. Тим більше мають днями проаналізувати другу пробу. Тож є варіант, що в першій могла бути похибка, але якщо і друга буде позитивною... Це вже буде катастрофа й постраждає насамперед збірна України", – сказав Шацьких.

Довідка. Михайло вже пройшов перевірку на детекторі брехні. Його відповіді "в кілька разів перевищили середню норму довіри", тож вони були максимально чесними. Футболіст запевняє, що свідомо не вживав заборонених препаратів.

Зазначимо, що наразі офіційно не називають, яку речовину знайшли в організмі Мудрика. Проте низка інсайдерів заявляли, що йдеться про мельдоній.