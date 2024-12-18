За однією з версій, допінг у пробі Мудрика виявили після листопадових матчів збірної України. Колишній тренер Дніпра-1 та Металіста Олександр Кучер припустив, як заборонена речовина потрапила в організм гравця Челсі, пише 24 Канал з посиланням на NV.

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Кучер вірить у щирість Мудрика

Мудрик у своїй заяві повідомив, що свідомо не приймав мельдоній. Тож футболіст міг отримати допінг від сторонньої людини. На думку Кучера, слідство повинно встановити, хто дав Мудрику препарат.

"Спершу треба дізнатися, звідки в організмі Мудрика взявся цей препарат, хто його йому дав. Поліграф підтвердив, що Михайло щирий і вірить у свою правоту. Якщо так і є, то не бачу сенсу його карати. Тоді треба шукати того, хто йому дав цей препарат. Не буду стверджувати, що це було у клубі чи збірній. Можливо, він прийняв якусь таблетку вдома чи у лікарні. Потрібно шукати, хто ж йому порекомендував цей препарат", – сказав Кучер.

Зазначимо, що наразі Мудрик очікує результати проби "В". Паралельно гравець Челсі найняв відому юридичну компанію, яка зуміла скоротити дискваліфікацію Поля Погба з 4 років до 18 місяців.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска та партнери по команді підтримали Мудрика та не сумніваються в його невинуватості.