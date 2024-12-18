Перед матчем Ліги конференцій проти Шемрок Роверс відбулася пресконференція головного тренера Челсі Енцо Марески. Представники ЗМІ порушили питання щодо ситуації з Михайлом Мудриком, пише 24 Канал з посиланням на Football London.
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Мареска підтримав Мудрика
Італійський фахівець не повідомив деталі розслідування допінгового скандалу, але запевнив у повній підтримці Мудрика.
Щодо Мудрика є заява клубу. Більше додати нічого, крім того, що ми всі підтримуємо та віримо у Мишка. Є спільна підтримка. Ми довіряємо Мишкові. Коли трапляються такі речі, то ти маєш повністю підтримувати гравця. Мудрик – гравець Челсі, він один з гравців нашої команди, я з ним на контакті,
– зазначив Мареска.
Коли Мудрик повернеться на поле
Наразі тренер не знає, скільки триватиме розслідування. Мареска вірить у невинуватість Мудрика. Також італійський фахівець відповів на питання, чи залишиться українець у клубі.
"Ми всі віримо, що Мудрик невинний. Його кар'єра в Челсі закінчена? Я так не думаю, ні. Я думаю, що він повернеться, але ми не знаємо, коли це станеться. Питання лише у тому, коли він повернеться. Немає сумнівів, що він повернеться до складу. Усі в Челсі здивовані тим, що сталося. І засмучені", – сказав тренер Челсі.
Челсі гратиме без Мудрика
- Зазначимо, що матч 6-го туру Ліги конференцій Челсі Шемрок Роверс відбудеться у четвер, 19 грудня. У поєдинках цього єврокубкового турніру Мудрик отримував від тренера достатньо ігрової практики.
- У Лізі конференцій Михайло зіграв 4 матчі, у яких забив 3 голи та віддав 3 асисти. Востаннє Мудрик виходив на футбольне поле 28 листопада у поєдинку проти Гайденгайму (2:0), в якому відзначився забитим м'ячем.
- 17 грудня було офіційно оприлюднено заяву про позитивну допінг-пробу "А" футболіста. Наразі йде розслідування та очікується результат проби "В". Після цього стане відомо про термін дискваліфікації Мудрика.