Челсі готовий судитися з Шахтарем через Мудрика

Трансфер Михайла Мудрика у лондонський Челсі із Шахтаря став рекордним для українського футболу. Але три роки потому "гірники" ризикують мати юридичні проблеми.

Допінг-скандал і відсторонення вінгера поклали край надіям донецького клубу отримати за футболіста прописані в угоді бонуси. Челсі, як пише інсайдер Девід Пастор в мережі X, готове в цьому питанні навіть звертатися до суду.

Чому Челсі може подати на Шахтар до суду?

Лондонський клуб нібито готується ініціювати судовий процес, якщо найближчим часом Футбольна асоціація Англії та УЄФА не поставлять крапку у питанні статусу гравця.

Предметом суперечки будуть 25 мільйонів євро, які українська команда мала б отримати у вигляді бонусів за продаж вінгера. Челсі хоче, щоб Шахтар відмовився від цих грошей і налаштовне рішуче доводити свою позицію навіть у судовому порядку.

Що відомо про бонуси за трансфер Мудрика?

Журналіст The Athletic Ліам Твомі в X стверджує, що у 2023 році за Мудрика Шахтар отримав 70 мільйонів євро – Михайло офіційно є найдорожчим українським футболістом в історії.

Що ж до бонусів, то Челсі нібито мав виплачувати по 5 мільйонів євро за кожну перемогу в АПЛ чи Лізі чемпіонів, поки чинний контракт Мудрика. Таким чином за шість перемог "синіх" в турнірах Шахтар міг отримати максимально 30 мільйонів, що б означало загальний прибуток у 100 мільйонів євро від трансферу.

Невідомо, чи стосуються 25 мільйонів євро бонусів, за які збирається судитися Челсі, саме цього пункту контракту, чи йдеться про іншу домовлену між клубами фінансову операцію.

