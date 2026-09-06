350 мільйонів на вітер: Мудрик ризикує залишитися без головного покровителя

Керівництво лондонського клубу очікувало значно кращих результатів після масштабної літньої трансферної кампанії. Тепер тренерський штаб може зазнати змін, що безпосередньо вплине і на становище Михайла Мудрика.

Роберто Де Дзербі опинився під серйозним тиском через провальний старт Тоттенгема. Поєдинок з Евертоном 12 вересня може стати вирішальним для італійця, повідомляє The Touchline.

Тоттенгем провалив старт сезону

За інформацією джерела, боси Тоттенгема вкрай незадоволені виступами команди. Влітку клуб витратив близько 350 мільйонів євро на посилення складу, однак поки ці інвестиції не дають очікуваного результату.

У трьох стартових турах АПЛ "шпори" не змогли забити жодного гола та здобули лише одне очко. Такий результат залишив команду Де Дзербі на 18-й позиції турнірної таблиці.

Наступний матч може стати для італійського фахівця своєрідним іспитом на виживання. 12 вересня Тоттенгем зіграє проти Евертона, а поразка може суттєво наблизити звільнення Де Дзербі.

Керівництво клубу, ймовірно, не захоче довго спостерігати за кризою команди, особливо після настільки великих витрат на трансфери. Тому найближчий поєдинок матиме величезне значення для майбутнього наставника.

Звільнення Де Дзербі стане проблемою для Мудрика

Особливо неприємною така ситуація може виявитися для Михайла Мудрика. Українець виступає за Тоттенгем на правах оренди та лише набирає форму після тривалої дискваліфікації, наполегливо працюючи на тренуваннях. Напередодні вінгер вперше вийшов на заміну – в поєдинку проти Ноттінгема.

Саме Де Дзербі був одним із головних прихильників переходу Мудрика до лондонського клубу. Італієць добре знає українця ще за спільною роботою у Шахтарі, де допоміг йому закріпитися в основному складі та розкрити свій потенціал.

Де Дзербі неодноразово тепло висловлювався про Мудрика та навіть порівнював 25-річного футболіста зі своїм сином. Тому зміна тренера може суттєво вплинути на перспективи українця в команді.