Помилка Мудрика: ексгравець збірної України розкритикував перехід Михайла у Челсі

Шахтар продав Михайла Мудрика у Челсі за великі гроші для українського футболу. Проте українець поки що зміг проявити себе та виправдати надії фанатів, а також керівництва "аристократів".

Євген Левченко поділився думками щодо трансферу півзахисника. Колишній гравець збірної України вважає помилкою перехід Мудрика у лондонський клуб, повідомляє 24 канал із посиланням на Український футбол.

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Мудрик поспішив з переходом у Челсі

Євген Левченко пояснив, чому Михайло Мудрик помилився з переходом у Челсі. Колишній український півзахисник вважає, що вінгер зарано приєднався до такого великого клубу.

На його думку, 24-річний півзахисник мав пограти у менш статусному клубі. І тільки потім Мудрик мав переходити у команду рівня лондонського Челсі.

Коли Челсі підписав футболіста за такі гроші, я одразу казав, що це було безпідставно та невиправдано. Коли наші керівники кажуть про такі суми та у них виходить продавати гравців за такі кошти, це, звісно, великий плюс для нашого футболу. Але будемо відверті: навіть до ситуації з допінгом у Мудрика не було такого відчуття, що за Челсі грає футболіст, за якого заплатили такі гроші,

– сказав Левченко.

Ексгравець збірної України пригадав трансфер Іллі Забарного в Борнмут, зазначивши, що йому ближчий такий підхід, а ніж перехід Мудрика у Челсі. Адже у "вишнях" немає такого тиску та з часом захисник може перейти у сильніший клуб.

Довідка. Михайло Мудрик приєднався до Челсі взимку 2023 року. "Аристократи" заплатили Шахтарю за українського гравця 70 мільйонів євро.

У поточній кампанії Михайло Мудрик зіграв у 15 матчах за Челсі, оформивши три забитих м'ячі та п'ять результативних передач. З грудня 2024 року українця було відсторонено від футболу через позитивний допінг-тест.