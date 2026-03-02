Змінює імідж під час дискваліфікації: Мудрик шокував фанатів новою зачіскою
- Михайло Мудрик під час дискваліфікації тренується та змінив зачіску, що привернуло увагу фанатів.
- Його дискваліфікація через допінг триватиме до грудня 2027 року, але є можливість скоротити термін покарання.
Український вінгер Михайло Мудрик показав своє тренування під час дискваліфікації та здивував фанів несподіваною зміною іміджу. Футболіст продовжує підтримувати форму, навіть перебуваючи поза матчами.
Мудриком поділився відео в своєму інстаграмі, на якому виконує індивідуальні вправи та забиває ефектний м'яч, що привернуло увагу вболівальників. Підписники також помітили, що під час вимушеної паузи Михайло змінив зачіску, додавши свіжий штрих до свого зовнішнього вигляду, передає 24 Канал.
Як тренується Мудрик?
Поки Мудрик залишається поза офіційними матчами через відсторонення у справі про допінг, він не зупиняється у роботі над собою. Відео з індивідуального тренування демонструє, що українець продовжує працювати над технікою та фізичною формою.
Це відео викликало активну реакцію серед фанатів у соцмережах: багато хто відзначив, що Михайло "не сидить без діла", а підтримує свою форму на належному рівні.
Нова зачіска Михайла
Уболівальники помітили кардинальні зміни у зовнішності футболіста. Під час вимушеної паузи Мудрик не лише тренується, а й експериментує зі стилем – його нова зачіска стала однією з головних тем обговорення серед фанів.
Дискваліфікація Мудрика
- Нагадаємо, Михайло Мудрик не виходив на поле з листопада 2024 року після того, як провалив допінг-тест.
- За умови трирічного бану Мудрик зможе зіграти в офіційній грі у грудні 2027 року, адже його дискваліфікація відраховується від моменту відсторонення у грудні 2024-ого.
- Football Insider підтверджує, що Михайлу навряд загрожує повний чотирирічний термін покарання, адже раніше у подібній ситуації француз Поль Погба зміг скоротити бан до 1,5 року.
- Через дискваліфікацію Мудрик не допоможе збірній України у плей-оф відбору на чемпіонат світу, а також пропустить сам Мундіаль, якщо синьо-жовті туди потраплять.