Змінює імідж під час дискваліфікації: Мудрик шокував фанатів новою зачіскою

Український вінгер Михайло Мудрик показав своє тренування під час дискваліфікації та здивував фанів несподіваною зміною іміджу. Футболіст продовжує підтримувати форму, навіть перебуваючи поза матчами.

Мудриком поділився відео в своєму інстаграмі, на якому виконує індивідуальні вправи та забиває ефектний м'яч, що привернуло увагу вболівальників. Підписники також помітили, що під час вимушеної паузи Михайло змінив зачіску, додавши свіжий штрих до свого зовнішнього вигляду, передає 24 Канал.

Дивіться також Найгірший в історії: американці знищили Михайла Мудрика у Челсі

Як тренується Мудрик?

Поки Мудрик залишається поза офіційними матчами через відсторонення у справі про допінг, він не зупиняється у роботі над собою. Відео з індивідуального тренування демонструє, що українець продовжує працювати над технікою та фізичною формою.

Це відео викликало активну реакцію серед фанатів у соцмережах: багато хто відзначив, що Михайло "не сидить без діла", а підтримує свою форму на належному рівні.

Нова зачіска Михайла

Уболівальники помітили кардинальні зміни у зовнішності футболіста. Під час вимушеної паузи Мудрик не лише тренується, а й експериментує зі стилем – його нова зачіска стала однією з головних тем обговорення серед фанів.

Дискваліфікація Мудрика