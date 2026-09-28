Скандал у шахах: федерація вимагає від СБУ розслідувати дії Подоляка після призначення у ФІДЕ

Федерація шахів України закликала СБУ дати оцінку діям Михайла Подоляка після його призначення віцепрезидентом ФІДЕ. В організації заявили про можливу зраду національних інтересів.

ФШУ різко відреагувала на рішення нового президента ФІДЕ Тимура Турлова щодо складу керівництва організації. Пресслужба федерації шахів України на своїй сторінці у фейсбуці наголосила, що Подоляк не має жодного стосунку до шахового життя держави.

ФШУ не уповноважувала Подоляка представляти Україну

26 вересня на Генеральній асамблеї ФІДЕ президентом організації обрали Тимура Турлова. За даними ФШУ, під час засідання він оголосив про призначення віцепрезидентами Михайла Подоляка та росіянина Павла Колобкова.

Українська федерація наголосила, що не надавала Подоляку, який є позаштатним радником Офісу президента України, повноважень представляти її у ФІДЕ. Там також заявили, що він не має відношення до ФШУ та українського шахового життя.

Окремі претензії стосуються й Колобкова, який раніше обіймав посаду міністра спорту Росії. У ФШУ вважають, що він не може працювати у керівництві ФІДЕ, оскільки членство Федерації шахів Росії в міжнародній організації наразі призупинене.

У заяві української федерації також зазначається, що Турлов перебуває під санкціями України з жовтня 2022 року. Крім того, ФШУ стверджує, що проти нього готуються нові санкційні заходи.

Федерація звернулася до СБУ

ФШУ вимагає не призначати Подоляка та Колобкова на посади віцепрезидентів ФІДЕ. Українська федерація також звернулася до Служби безпеки України з проханням дати оцінку діям Подоляка та розглянути питання щодо порушення кримінальної справи за підозрою у зраді національних інтересів України.

У ФШУ закликали українську громадськість та медіа звернути увагу на ситуацію. Організація окремо наголосила на тому, що призначення Подоляка відбулося за рішенням нового керівництва ФІДЕ.

Раніше Подоляк підтримав кандидатуру Турлова на виборах президента ФІДЕ. Колишній росіянин у 2022 році отримав громадянство Казахстану, а у 2023-му очолив Федерацію шахів цієї країни.

Після обрання Турлова його привітав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє пропагандистське видання ТАСС. Він також позитивно висловився про призначення Павла Колобкова віцепрезидентом ФІДЕ.