"Розніс би кожного другого": призер Олімпіади розповів про хейт від українців
- Михайло Романчук зіткнувся з критикою після невдалого виступу на Олімпіаді в Парижі, де захворів на коронавірус і не зміг завершити змагання.
- Після завершення кар'єри Романчук планує зайнятися тренерською діяльністю в Федерації плавання України та готується до народження дочки.
Плавець Михайло Романчук кілька днів тому оголосив про завершення професійної кар'єри. Через виступ на Олімпійських іграх у Парижі спортсмен зіткнувся з чималим хейтом від преси та вболівальників.
Романчук визнав, що психологічно йому було дуже важко. Навіть прощаючись зі спортом, довелося вислухати докори, сказав Михайло в етері Champion Radio.
За що Романчук отримав хвилю хейту?
Невдоволення фанів та журналістів тягнеться з 2024 року, коли на Олімпійських іграх у Парижі двічі призер Олімпіади в Токіо спершу не пройшов кваліфікацію на дистанціїї 800 метрів, а згодом взагалі знявся зі змагань на своїй коронній 1500-метрівці.
Михайло Романчук тоді захворів на коронавірус за день до свого головного запливу. Він визнає, що це дуже прикро і боляче, адже міг тоді боротися якщо не за перемогу, то за медалі.
Як Романчук реагує на негативні коментарі?
На неприємні питання довелося відповідати навіть під час пресконференції в столичному Українському домі, на якій Романчук оголошував про завершення виступів. Михайло зізнається, що ледве стримувався.
Якби не дружина (Марина Бех-Романчук), то я розніс би там кожного другого. Нас знищували правдами і неправдами. В кожній діжці є крапля дьогтю, і ця крапля була дуже болісною. Мені кажуть: на тебе витратили стільки й стільки грошей. Але ж мені їх не дали наперед! Їх виплатили за попередні заслуги, золото і срібло чемпіонату Європи. Які можуть бути питання до моїх результатів? Ми всі люди, а не роботи,
– поскаржився Романчук.
Що далі робитиме Михайло Романчук?
Олімпійський призер тепер повністю присвятить себе тренерському ремеслу та роботі у Федерації плавання України. Але спершу – справи сімейні. Михайло та його дружина Марина Бех-Романчук чекають на поповнення в родині, в них має народитися дочка. Плавець жартує, що дитина займатиметься тенісом – "бо там грошей більше".
Чим відомий Михайло Романчук?
Як повідомляє Вікіпедія, Романчук є шестиразовим чемпіоном Європи за плавання, а також чемпіоном світу на короткій воді та багаторазовим призером першостей в олімпійському басейні.
На Олімпіаді-2021 у Токіо, яка була перенесена на рік через епідемію коронавірусу, Романчук здобув для України срібну нагороду на дистанції 1500 метрів вільним стилем та бронзу на 800 метрів.
Одружений з легкоатлеткою Мариною Бех-Романчук, має державну нагороду від Президента України – орден "За заслуги" 2-го ступеня.