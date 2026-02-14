Фантастична сума: скільки грошей отримає фігурист Шайдоров з Казахстану за "золото" Олімпіади

У чоловічому фігурному катанні на Олімпійських іграх 2026 несподіваним переможцем став представник Казахстану Михайло Шайдоров. Це перше "золото" для цієї країни на зимових Іграх з 1994 року.

Виступ Шайдорова став однією з найгучніших сенсацій Олімпіади у фігурному катанні. Головний претендент на перемогу, американський спортсмен Ілля Малінін, двічі впав у довільній програмі і завершив змагання на 8-му місці, передає 24 Канал.

Що означає перемога Шайдорова для Казахстану?

Михайло Шайдоров виборов для Казахстану першу золоту олімпійську медаль з 1994 року. Тоді перемогу святкував лижник Володимир Смірнов.

За тріумф на Олімпіаді-2026 Шайдорова щедро нагородять у рідній країні. Національний олімпійський комітет Казахстану ще до старту змагань оприлюднив розцінки за здобуття призових місць – "золото" оцінюється у 250 тисяч доларів.

Вищі призові лише в екзотичних для зимових Олімпіади країн, на кшталт Гонконгу та Сінгапуру (понад 700 тисяч доларів), повідомляє NV.

Як виступив Шайдоров у довільній програмі?

У фінальному протистоянні Шайдоров зібрав загалом 291,58 бали, виконуючи програму з п'ятьма четверними стрибками – найкращий результат змагань. Його виступ дозволив обійти японських фігуристів: Юму Кагіяму (срібло) та Шуна Сато (бронза).

21-річний Шайдоров є уродженцем міста Алмати. Він почав займатися фігурним катанням у 2010 році під керівництвом батька Станіслава Шайдорова, багаторазового чемпіона Казахстану. 2018 року переїхав до Сочі, де його наставником став олімпійський чемпіон Олексій Урманов.

