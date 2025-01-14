Помер колишній футболіст Динамо та Карпат Михайло Стельмах

Перестало битися серце колишнього футболіста та тренера Михайла Стельмаха. Під час ігрової кар'єри він встиг пограти за провідні українські клуби.

13 січня на 59-му році життя помер ексгравець київського Динамо, донецького Шахтаря, львівських Карпат та низки інших українських клубів Михайло Стельмах. Про смерть вихованця галицкього футболу повідомила пресслужба "біло-синіх", пише 24 Канал.

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Грав у команді Лобановського та у фіналі Кубка України

Михайло Стельмах народився 29 квітня 1966 року у місті Золочів Львівської області. Футболом розпочав займатися у львівському ОШІСП.

У віці 19 років потрапив до команди Динамо Ірпінь, яка була фарм-клубом столичного гранда. У 1988 році півзахисника забрав до головної команди легендарний Валерій Лобановський. За "біло-синіх" Михайло зіграв 12 матчів та відзначився голом у ворота ленінградського Зєніта.

Під час футбольної кар'єри Стельмах виступав за донецький Шахтар та львівські Карпати, з якими вийшов до фіналу Кубка України у 1993 році. Також виступав за команди Галичина, Евіс, ЦСКА-Борисфен, ЦСКА Київ та полтавську Ворсклу. Крім того, встиг пограти за кордоном у сербському Спартаку Суботіца.

Михайлу Стельмаху було 58 років / фото ФК Скала 1911

Після завершення ігрової кар'єри працював у тренерському штабі київського ЦСКА. Був головним тренером команди ФК Харків та Діназ. З вересня 2024 року Михайло Андрійович був помічником головного тренера команди другої ліги Скала 1911 Стрий.

Співчуття рідним та близьким Михайла Стельмаха висловили київське Динамо, Українська Прем'єр-ліга, стрийська Скала 1911.

Раніше у віці 69 років пішов з життя колишній футболіст Дніпра, Таврії та Динамо Олег Серебряський.