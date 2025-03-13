"Забив неймовірний гол": тренер Арсенала високо оцінив виступ Зінченка в ЛЧ

У середу, 12 березня, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з них Арсенал удома приймав ПСВ.

У стартовому складі господарів лише вдруге у 2025 році вийшов Олександр Зінченко. Він вже на шостій хвилині забив гол і загалом провів дуже пристойний поєдинок на позиції центрального півзахисника, який закінчився з рахунком 2:2.

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Що сказав Артета про Зінченка

На післяматчевій пресконференції головний тренер "канонірів" Мікель Артета оцінив виступ українського футболіста. Він залишився задоволений грою 28-річного гравця своєї команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на Football London.

"Зінченко має дивовижну здатність просувати м'яч і знаходити вільний простір, щоб потім відправити м'яч у сітку воріт. Олександр забив неймовірний гол, він був у тій зоні, де повинен був бути.

Я щасливий, тому що ми знайшли інше рішення, щоб розкрити його найкращі якості. Зараз він робить саме те, що найбільше потрібне команді. Зінченко у чудовій формі", – сказав Артета.

До слова. Цей гол став дебютним для Олександра Зінченка в Лізі чемпіонів. Усього українець провів у цьому турнірі 40 матчів, у яких записав собі в актив також чотири результативні передачі.

Зазначимо, що Арсенал за сумою двох поєдинків здолав ПСВ з рахунком 9:3. У чвертьфіналі "каноніри" зіграють проти мадридського Реала.