Тренер Арсенала прийшов на "Золотий м’яч" із колишньою "Міс Іспанія"

Головний тренер Арсенала Мікель Артета відвідав церемонію вручення «Золотого м’яча-2026». Іспанський фахівець прибув на місце подій не один.

У понеділок, 26 жовтня, Артета претендував на звання найкращого тренера за підсумками року. У театр "Палладіум" у Лондоні наставник Арсенала прибув у компанії "Міс Іспанія", пише 24 Канал.

З ким Артета відвідав "Золотий м’яч"

Тренер чинних чемпіонів Англії увійшов до п’ятірки найкращих тренерів року. На церемонії нагородження його супроводжувала дружина Лорена Берналь – іспанська акторка та модель.

Відомо, що Мікель та Лорена одружилися у 2010-му. Пара виховує трьох синів. Зазначимо, що дружина Артети вигравала конкурс "Міс Іспанія-1999". У той момент дівчині було 17 років, тому вона не зуміла взяти участь у "Міс Всесвіт".

Наразі Лорена Берналь веде доволі приватний спосіб життя. Вона є засновницею проєкту з особистісного зростання та ментального здоров’я і групового коучингу. У 2025-му та на початку 2026 року з’явилася у кількох іспанських картинах. Тоді ж Лорена висловлювала бажання відновити активну акторську кар’єру.

Що відомо про участь Артети у "Золотому м’ячі-2026"

Коуч Арсенала потрапив у шортлист претендентів на звання найкращого тренера року.

Чемпіон Англії не святкував підсумковий успіх, адже нагороду забрав його земляк, тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте.