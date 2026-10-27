Тренер Арсенала пришел на церемонию вручения "Золотого мяча" в сопровождении Мисс Испания

В понедельник, 26 октября, Артета претендовал на звание лучшего тренера по итогам года. В театр "Палладиум" в Лондоне наставник Арсенала прибыл в компании "Мисс Испания", пишет 24 Канал.

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С кем Артета посетил церемонию "Золотой мяч"

Тренер действующих чемпионов Англии вошел в пятерку лучших тренеров года. На церемонии награждения его сопровождала жена Лорена Берналь – испанская актриса и модель.

Известно, что Микель и Лорена поженились в 2010 году. Пара воспитывает троих сыновей. Отметим, что жена Артеты выиграла конкурс "Мисс Испания-1999". В тот момент девушке было 17 лет, поэтому она не смогла принять участие в "Мисс Вселенная".

В настоящее время Лорена Берналь ведет довольно уединенный образ жизни. Она является основательницей проекта, посвященного личностному росту, ментальному здоровью и групповому коучингу. В 2025 году и в начале 2026 года она снялась в нескольких испанских фильмах. Тогда же Лорена выразила желание возобновить активную актерскую карьеру.

Что известно об участии Артеты в "Золотом мяче-2026"

Тренер Арсенала попал в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера года.

Чемпион Англии не отмечал конечный успех, ведь награду взял его земляк, тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.