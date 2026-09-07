Українські рефері працюватимуть на матчі переможців Ліги чемпіонів

Вже у першому турі основного раунду Ліги чемпіонів один із матчів відбуватиметься під наглядом української суддівської бригади. Нашим арбітрам довірили поєдинок чинних тріумфаторів головного єврокубка.

Микола Балакін стане головним суддею зустрічі ПСЖ та Слована з Братислави, який відбудеться у Парижі на арені "Стад-де-Пренс" 9 вересня, пише 24 Канал.

Українські арбітри на матчі ЛЧ

За офіційними даними УЄФА, гру Парі Сен-Жермен та Слована розсудить бригада рефері на чолі з Миколою Балакіним. Асистентами на лініях стануть Олександр Беркут та Віктор Матяш. А роль резервного арбітра візьме на себе Дмитро Панчишин.

Не з України будуть тільки арбітр ВАР Майкл Салісбері з Англії та його помічник Матей Юг зі Словенії.

Росіянин на полі

Цікаво, що УЄФА довірила українцям протистояння, у якому обидві команди мають у складі наших співвітчизників. У ПСЖ це Ілля Забарний, а у Словані одразу двоє футболістів з українським паспортом – Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич. Участь останнього в матчі під великим питанням через травму.

Водночас є й неприємний момент: за парижан зіграти може російський голкіпер Матвєй Сафонов. Тож виникає питання, чи врахували в керівному органі європейського футболу, що українські арбітри можуть відмовитися від привітання з цим одноклубником Іллі Забарного.