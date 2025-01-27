Український арбітр знову сидитиме матч Ліги чемпіонів
- Українська бригада арбітрів, включаючи Миколу Балакіна, судитиме матч Ліги чемпіонів між Штурмом та Лейпцигом 29 січня.
- Це третє призначення Балакіна на матч основного етапу Ліги чемпіонів цього сезону; раніше він судив матчі Спарта – Брест та Баєр – РБ Зальцбург.
Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги чемпіонів. Вони розсудять матч 8-го туру між Штурмом та Лейпцигом.
У середу, 29 січня, відбудуться матчі 8-го туру Ліги чемпіонів. В одному з них на полі зійдуться Штурм та Лейпциг.
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Балакін розсудить матч Ліги чемпіонів
Разом з Миколою на поєдинку працюватимуть Олександр Беркут, Віктор Матяш та Віталій Романов, пише 24 канал з посиланням сайт УЄФА.
Зокрема працюватимуть зі швейцарцями на VAR, у складі Федая Сана та Лукаса Фендріха.
Це вже третє призначення Миколи Балакіна на гру основного етапу Ліги чемпіонів цього сезону. Раніше вони працювали на матчах Спарта – Брест та Баєр – РБ Зальцбург.
Зверніть увагу! Матч Штурм – Лейпциг відбудеться 29 січня о 22:00.
Відзначимо, що головний тренер РБ Лейпциг критикував Миколу Балакіна за його рішення.