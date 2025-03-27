Наше спільне серденько: півзахисник Динамо вперше став батьком
- Футболіст Динамо Микола Михайленко та його дружина Дарина вперше стали батьками, у них народився син.
- Микола Михайленко повернувся до київського Динамо на початку сезону-2024/25 після оренди в інших командах.
У родині футболіста Динамо Миколи Михайленка сталася радісна подія. Його дружина Дарина народила первістка.
23-річний півзахисник київського Динамо Микола Михайленко вперше став батьком. Щасливою подією футболіст "біло-синіх" поділився у сторіз інстаграму, пише 24 Канал.
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Поповнення в динамівській родині
Пара поки не розкривала ім'я дитини. Зі світлини лише відомо, що хлопчик має вагу 3,69 кілограма та зріст – 55 сантиметра.
"Наше спільне серденько", – підписали фото щасливі батьки.
Микола Михайленко та його дружина Дарина стали батьками / фото з інстаграму
Пресслужба київського Динамо також привітала молодих батьків з народженням первістка.
"Вітаємо півзахисника Динамо Миколу Михайленка та його дружину Дарину з народженням сина", – йдеться у дописі киян.
Микола Михайленко та його дружина / фото з інстаграму футболіста
Довідка. Микола Михайленко – вихованець київського Динамо. Певний час на правах оренди грав за Чорноморець, Зорю та Олександрію. На початку сезону-2024/25 повернувся в рідну команду. На рахунку півзахисника по одному голу та асисту у 21 поєдинку.
Нагадаємо, що у грудні 2024 року вперше стали батьками Крістіан Біловар та його дружина Яна Суркіс. Крім того, сталося поповнення в родині півзахисника Динамо Олександра Піхальонка. Його дружина народила другого сина.