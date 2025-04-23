Капітан юнацької команди Шахтаря присвятив гол батьку, який загинув на війні

Минулого вікенду відбулися матчі 25 туру чемпіонату України з футболу серед команд U-19. В одному з них зустрічалися юнацькі колективи Шахтаря та Колоса.

"Гірники" здобули перемогу з рахунком 2:1. Перший гол за донеччан забив капітан команди Микола Огарков, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Шахтаря.

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Футболіст віддав шану батьку-воїну

20-річний захисник своє взяття воріт присвятив батькові, який загинув на війні. Він мав позивний "Шахтар" і повернувся на щиті з Бахмутського напрямку.

"Втрата батька стала переломним моментом. Вона змусила мене по-іншому подивитися на життя, на час, який ми маємо з близькими. Я навчився більше цінувати моменти – навіть буденні, бо розумію, як швидко все може змінитися.

З’явилося відчуття глибокої тиші всередині, яку, здається, вже нічим не заповниш. Але одночасно й розуміння, що любов не зникає, вона залишається з нами", – сказав Микола після гри.



Микола Огарков присвятив гол батьку / Фото ФК Шахтар

Також захисник Шахтаря подякував усім, хто його підтримує, та заявив, що дуже гордий за свого батька:

Вдячний усім, що розуміють і розділяють мій біль. А щодо гордості, вона завжди зі мною. Мій батько був гідною людиною, і я несу цю пам’ять із вдячністю. Його цінності живуть у мені.

Дивіться відеоогляд матчу Шахтар U-19 – Колос U-19, в якому Огарков забив гол

Зазначимо, що всього в нинішньому сезоні Микола Огарков провів 28 поєдинків за Шахтар U-19 у всіх турнірах. У них він забив два голи та віддав стільки ж асистів.