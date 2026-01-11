В Іспанії готують трансфер футболіста збірної України, – ЗМІ

Микола Шапаренко тривалий час виступає за київське Динамо. Проте найближчим часом лідер столичного колективу може змінити клубу прописку.

Футболіст збірної України та Динамо може перебратися до іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Cadena Ser.

Куди може перейти Шапаренко?

За наявною інформацією, Жирона активно працює на трансферному ринку. Каталонський клуб вже визначився із підсилення, зокрема у центрі поля, та продовжує активно стежити за українським футболістом.

Спершу керівництво Жирони розглядало підписання Марка Бернала з Барселони та Стефана Байчетича із Ліверпуля. Однак у клубі вирішили, що ці трансфери будуть складними для реалізації.

Тому каталонці розглядають альтернативні варіанти. Одним із них є Микола Шапаренко, який може приєднатися до тріо українців – Владислав Ванат, Віктор Циганков і Владислав Крапивцов.

Нещодавно журналіст Ігор Циганик повідомив, що Шапаренко визначився зі своїм майбутнім у київському Динамо. Футболіст планує продовжити контракт із клубом, адже хоче, щоб "біло-сині" заробили на його трансфері.

Що відомо про Шапаренка у Динамо?