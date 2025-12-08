Зірка Динамо та збірної України може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії

Останнім часом чимало українських футболістів залишили рідну країну та продовжили кар'єру за кордоном. До цього списку може долучитися ще один гравець нашої національної збірної.

До себе привернув увагу європейських клубів півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко. Вже зовсім скоро він може опинитися в топовому чемпіонаті, повідомляє 24 Канал із посиланням на Dynamomania.

Де може продовжити кар'єру Шапаренко?

До футболіста "біло-синіх" проявляє інтерес представник іспанської Лі Ліги. Його хоче підписати каталонська Жирона.

У цьому клубі вже виступають колишні динамівці Віктор Циганков і Владислав Ванат. Керівництво "біло-червоних" високо оцінює вдалі трансфери цих українців, тому готове спробувати підсилитися ще одним гравцем киян.

Зазначається, що перехід 27-річного півзахисника може відбутися вже в зимове трансферне вікно. Умови потенційної угоди наразі невідомі.

До слова. Жирона є не єдиним іспанським клубом, який цікавиться лідером Динамо. Проте інші представники готові розглядати трансфер не раніше літа 2026 року, через що каталонці вважаються фаворитом на підписання футболіста.

Зазначимо, що навесні інтерес до Миколи проявляв німецький Штутгарт. Проте до конкретної пропозиції справа тоді так і не дійшла.

Наразі Жирона посідає 18 місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Після 15 турів команда набрала 12 залікових балів.

Що відомо про кар'єру Шапаренка?