21 лютого, 17:43
Донька легенди Динамо народила дитину Шапаренку

Микола Брежицький
Основні тези
  • Микола Шапаренко та його дружина Христина, донька Максима Шацьких, стали батьками дівчинки Мії.
  • Шапаренко, ключовий півзахисник Динамо, провів 12 матчів у сезоні УПЛ, забивши 2 голи та віддавши 2 результативні передачі.

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко вперше став батьком. Радісною звісткою футболіст поділився з уболівальниками у соцмережах, опублікувавши зворушливе фото з пологового.

У житті 27-річного гравця та його дружини Христини Шацьких стався особливий момент. 18 лютого у подружжя народилася донька, яку назвали Мія, передає 24 Канал.

Як відреагували молоді батьки?

Подружжя поділилося світлиною в інстаграмі, де привітали малечу з народженням та написали теплі слова про довгоочікуване щастя.

Ми на тебе дуже чекали, наша Мія, 
– написала Христина Шацьких.

Дружина Шапаренка Христина є донькою колишнього нападника Динамо Максима Шацьких. Легенда київського клубу вперше став дідом. 

Стосунки пари привертали увагу фанатів, їхній шлюб відбувся у 2025 році після тривалого роману.

Шапаренко у цьому сезоні

Микола Шапаренко – один із ключових півзахисників Динамо та збірної України. Футболіст регулярно виходить у стартовому складі клубу, відзначається результативними передачами та важливою грою в центрі поля.

У цьому сезоні УПЛ Шапаренко провів 12 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

Вчора футболіст провів 67 хвилин на полі у матчі проти Руха, в якому Динамо виграло 1-0.

Яке становище у Динамо?

  • Клуб зі столиці України проведе весняну частину сезону без єврокубків, адже кияни вилетіли з Ліги конференцій.
  • У турнірній таблиці УПЛ "біло-сині" знаходяться на 4 місці.
  • Також Динамо матиме змогу поборотися за Кубок України. На початку березня підопічні Ігоря Костюка зіграють у чвертьфіналі турніру проти Інгульця.