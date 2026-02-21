Донька легенди Динамо народила дитину Шапаренку

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко вперше став батьком. Радісною звісткою футболіст поділився з уболівальниками у соцмережах, опублікувавши зворушливе фото з пологового.

У житті 27-річного гравця та його дружини Христини Шацьких стався особливий момент. 18 лютого у подружжя народилася донька, яку назвали Мія, передає 24 Канал.

Як відреагували молоді батьки?

Подружжя поділилося світлиною в інстаграмі, де привітали малечу з народженням та написали теплі слова про довгоочікуване щастя.

Ми на тебе дуже чекали, наша Мія,

– написала Христина Шацьких.

Дружина Шапаренка Христина є донькою колишнього нападника Динамо Максима Шацьких. Легенда київського клубу вперше став дідом.

Стосунки пари привертали увагу фанатів, їхній шлюб відбувся у 2025 році після тривалого роману.

Шапаренко у цьому сезоні

Микола Шапаренко – один із ключових півзахисників Динамо та збірної України. Футболіст регулярно виходить у стартовому складі клубу, відзначається результативними передачами та важливою грою в центрі поля.

У цьому сезоні УПЛ Шапаренко провів 12 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

Вчора футболіст провів 67 хвилин на полі у матчі проти Руха, в якому Динамо виграло 1-0.

Яке становище у Динамо?