Донька легенди Динамо народила дитину Шапаренку
- Микола Шапаренко та його дружина Христина, донька Максима Шацьких, стали батьками дівчинки Мії.
- Шапаренко, ключовий півзахисник Динамо, провів 12 матчів у сезоні УПЛ, забивши 2 голи та віддавши 2 результативні передачі.
Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко вперше став батьком. Радісною звісткою футболіст поділився з уболівальниками у соцмережах, опублікувавши зворушливе фото з пологового.
У житті 27-річного гравця та його дружини Христини Шацьких стався особливий момент. 18 лютого у подружжя народилася донька, яку назвали Мія, передає 24 Канал.
Як відреагували молоді батьки?
Подружжя поділилося світлиною в інстаграмі, де привітали малечу з народженням та написали теплі слова про довгоочікуване щастя.
Ми на тебе дуже чекали, наша Мія,
– написала Христина Шацьких.
Дружина Шапаренка Христина є донькою колишнього нападника Динамо Максима Шацьких. Легенда київського клубу вперше став дідом.
Стосунки пари привертали увагу фанатів, їхній шлюб відбувся у 2025 році після тривалого роману.
Шапаренко у цьому сезоні
Микола Шапаренко – один із ключових півзахисників Динамо та збірної України. Футболіст регулярно виходить у стартовому складі клубу, відзначається результативними передачами та важливою грою в центрі поля.
У цьому сезоні УПЛ Шапаренко провів 12 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.
Вчора футболіст провів 67 хвилин на полі у матчі проти Руха, в якому Динамо виграло 1-0.
Яке становище у Динамо?
- Клуб зі столиці України проведе весняну частину сезону без єврокубків, адже кияни вилетіли з Ліги конференцій.
- У турнірній таблиці УПЛ "біло-сині" знаходяться на 4 місці.
- Також Динамо матиме змогу поборотися за Кубок України. На початку березня підопічні Ігоря Костюка зіграють у чвертьфіналі турніру проти Інгульця.