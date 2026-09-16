Обидві команди підходять до старту єврокубкової кампанії без поразок у національних чемпіонатах. Водночас лісабонцям довелося пройти три раунди кваліфікації, тоді як італійці отримали пряму путівку до основного етапу, повідомляє 24 Канал.

Мілан набрав хід у Серії А

Мілан розпочав сезон із перемог над Торіно (2:1) та Венецію (2:0), а також нічиїх з Ювентусом (1:1) і Лаціо (2:2).

Після чотирьох турів команда посідає шосте місце у турнірній таблиці Серії А. Минулого сезону Мілан фінішував лише п'ятим, через що залишився без Ліги чемпіонів, але отримав можливість виступити в Лізі Європи.

Для італійського гранда цей турнір стане шансом реабілітуватися після невдалого чемпіонату та поборотися за європейський трофей.

Бенфіка вже пройшла випробування кваліфікацією

Бенфіка посідає друге місце у внутрішній першості, набравши 16 очок у шести турах. Відставання від лідера чемпіонату Порту становить лише два бали.

До загального етапу Ліги Європи "орли" пробилися через кваліфікацію. Спочатку лісабонці здолали Санкт-Галлен, потім Хартс, а у плей-оф двічі перемогли Орхус – обидва матчі завершилися з рахунком 3:1.

Мілан і Бенфіка мають багату історію протистоянь. Команди провели сім офіційних матчів: італійці перемогли п'ять разів, ще дві зустрічі завершилися внічию. Востаннє суперники грали у 2007 році в Лізі чемпіонів – тоді зафіксували рахунок 1:1.