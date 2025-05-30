Мілан оголосив ім'я нового-старого головного тренера

Мілан у сезоні-2024/2025 провалився в Серії А, посівши лише восьме місце. Також "росонері" поступилися у фіналі Кубка Італії, після чого керівництво вирішило зробити зміну на тренерському містку.

У четвер, 29 травня, лише після п'яти місяців роботи у клубі посаду головного тренера залишив Сержіу Консейсау. На його місце оперативно було знайдено нового спеціаліста, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Мілана.

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Хто очолив Мілан

Ним став 57-річний італійський спеціаліст Массіміліано Аллегрі. Наразі невідомо на який термін сторони підписали угоду.

Зазначимо, що це вже другий прихід фахівця у міланський клуб. Раніше він очолював "росонері" у період з 2010 по 2014 рік.

За той час він виграв з Міланом Серію А та Суперкубок Італії. Всього ж в колекції тренера є 15 трофеїв.

До слова. Останнім місцем роботи Массіміліано Аллегрі був Ювентус, який він залишив у травні 2024 року.

Нагадаємо, що раніше італійським тренером також цікавилася Рома. Проте головною умовою для початку співпраці було потрапляння "вовків" у Лігу чемпіонів, з яким вони не впоралися, посівши п'яте місце в Серії А.