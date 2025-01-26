Тренер Мілана накинувся на свого гравця прямо на полі після гучного камбеку в матчі Серії А

Сержіу Консейсау не стримав емоції після гри з Пармою. Португальський коуч Мілана дуже активно висловлював претензії Давіде Калабрії.

Мілан – Парма 3:2

Голи: Пулішич, 38 (пен), Рейндерс, 90+2, Чуквезе, 90+5 – Канчелльєрі, 24, дель Прато, 80.

В чемпіонаті Італії 2024-2025 цими вихідними проходять матчі 22 туру Серії А. Першим матчем неділі став бій між Міланом та Пармою, повідомляє 24 Канал.

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Ефектний камбек

З початку січня "россонері" очолює Сержіу Консейсау, який замінив Паулу Фонсеку. Португалець почав феєрично, вигравши Суперкубок Італії. Проте в чемпіонаті справи Мілана не такі веселі.

У січні команда здобула чотири очки у трьох матчах, а у бою з Пармою була близькою до поразки. У першому таймі суперники обмінялись голами, на точний та ефектний удар Канчелльєрі точним ударом з пенальті відзначився Пулішич.

Під завісу гри Парма несподівано вийшла вперед та готова була святкувати гучну перемогу. Проте Мілану вдалось перевернути гру в екстратаймі. Спочатку рахунок зрівняв Рейндерс, а за хвилину до кінця гри Чуквезе заштовхав снаряд у ворота "хрестоносців".

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Втім після гри Консейсау не дуже був радісним. Тренер налетів на свого підопічного Давіде Калабрію та ледь не побив його прямо на полі. Партнерам захисника довелось силою стримувати свого наставника.

Відео витівки Консейсау:

Тим не менш, перемога над Пармою дозволила Мілану обійти Болонью та застрибнути у єврокубкову зону. "Россонері" посідають шосте місце, відстаючи від топ-4 на п'ять балів.

Відеоогляд матчу Мілан – Парма