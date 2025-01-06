Не захотів "показати рівень": чому Мілевський відмовився грати за медійну збірну України
Колишній форвард київського Динамо Артем Мілевський жорстко розкритикував медійну збірну за виступ на чемпіонаті світу. Під роздачу легенди потрапили його колишні партнери по клубу та збірній України.
Ексзірка "біло-синіх" Артем Мілевський з головою поринув у медійний футбол. Легендарний форвард не залишив поза своєю увагою провал медійної збірної України на чемпіонаті світу в Італії, пише 24 Канал.
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Розкритикував команду та вимагав викуп макаронами
У складі "синьо-жовтих" грає чимало відомих футболістів: Денис Бойко, Жуніор Мораес, Євген Коноплянка, Денис Олійник, Юрій Паньків, Микола Морозюк. Попри зірковий склад, команда розгромно програла Туреччині (0:5), а наостанок поступилася Марокко (2:9).
Після таких результатів в Артема увірвався терпець. Він обізвав футболістів "барахлом" та попросив привезти макаронів з Італії.
У відповідь Денис Олійник написав, що везе експартнеру по Динамо макарони. Та попросив наступного разу приєднатися до команди, щоб "показати рівень".
Проте Мілевський вирішив залишитися експертом на відстані, пояснивши відмову проблемами з виїздом.
"Я невиїзний. Дякую за макарони, Вікторовичу", – відповів Мілевський Олійнику.
Мілевський відмовився грати за збірну / скриншот з інстаграму футболіста
Зазначимо, що Мілевський з минулого року виступає за медійну команду Ігніс. Завдяки участі у медіалізі Артем зумів помиритися зі своїм другом Олександром Алієвим.