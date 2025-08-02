Артем Мілевський вляпався у черговий скандал. Інцидент відбувся під час свята футболу у селищі міського типу Лопатин.

2 серпня 2025 року у Лопатині відбувся місцевий кубок, куди були запрошені команди з футбольної медіаліги. Артем Мілевський разом з "IGNIS" завітав на турнір, повідомляє 24 канал.

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Яка причина конфлікту за участі Мілевського?

У першому матчі Кубка Лопатина "IGNIS", якому грає Артем Мілевський, зустрівся з місцевою футбольною командою. В одному з епізодів гри колишній форвард Динамо зіграв жорстко у підкаті.

Проте постраждав його друг та партнер по команді Олександр Алієв. Якого гравець Лопатина жорстко зрубав у відповідь на підкат Артема Мілевського, після чого між футболістами виник конфлікт.

Артем Мілевський почав заступатися за Олександра Алієва. Легенда українського футболу штовхнув рукою у голову гравця Лопатина та почалася словесна перепалка між обома командами.

Конфлікт за участі Мілевського: дивіться відео

Зазначимо, що у фіналі Кубка Лопатина "IGNIS" зіграв проти "Ruh Media Team". Матч завершився в основний час з рахунком 1:1, а сильнішими у булітах виявились саме львів'яни.

Раніше повідомляли про те, що Геннадій Синчук відзначився першою гольовою дією з моменту переходу у Монреаль. На жаль, старання українського футболіста не допомогли команді перемогти.