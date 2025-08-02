У складі канадців в основному складі вийшов 19-річний Геннадій Синчук. Ця гра стала пам'ятною для українського вінгера, інформує 24 Канал.

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Як минув матч Толука – Монреаль?

Він відзначився першою результативною за команду з МЛС. На 20-й хвилині ексфутболіст харківського Металіста майстерно виконав кутовий, а з його навісу відзначився Ефраїн Моралес.

Дебютний асист Синчука за Монреаль: дивіться відео

Цей гол відкрив рахунок у матчі та залишився єдиним у виконанні Монреаля. Мексиканці ж блискавично відповіли двома взяттями воріт вже протягом наступних шести хвилин.

Окрасою цього поєдинку став другий м'яч Толуки, який забив португальський нападник Паулінью. Він відправив м'яч у ворота шикарною бісіклетою та встановив остаточний рахунок зустрічі – 2:1.

Переможний гол ударом через себе від Паулінью: дивіться відео

До слова. Геннадій Синчук перейшов з Металіста в Монреаль в січні 2025 року. За канадський клуб він провів 11 поєдинків і має у своєму активі тепер один асист.

Нагадаємо, що напередодні в Кубку ліг Північної та Центральної Америки неймовірним голом відзначився аргентинець Педро де ла Вега. Він фантастичним ударом у стилі Марко ван Бастена з льоту реалізував свій момент після діагональної передачі від партнера.