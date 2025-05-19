Луческу відмовився їхати у Росію на ювілей колишнього клубу
- Мірча Луческу відмовився їхати у Росію на святкування сторіччя Зєніта через війну.
- Мірча Луческу працював головним тренером Шахтаря та Динамо в Україні, здобувши численні трофеї, включаючи Кубок УЄФА у 2009 році з Шахтарем.
Мірча Луческу свого часу працював головним тренером Зєніта у сезоні-2016/2017. Після завершення сезону румунський спеціаліст, який раніше очолював Шахтар та Динамо, покинув пітерський клуб.
У цьому році Зєніт святкує сторіччя з моменту заснування клубу. Мірча Луческу відмовився їхати на святкування ювілею пітерців, пише 24 канал із посиланням на Golazo.ro.
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Луческу пояснив своє рішення
Мірча Луческу пояснив рішення не їхати у Росію на святкування сторіччя Зєніта. Румунський спеціаліст заявив, що не хоче брати участь у подібних заходах під час війни.
Я їм сказав, що приїду, коли буде мир. Якщо не буде миру, я не приїду. Звісно, це було зроблено з повагою (до України, в якій він прожив багато років – 24 канал). Я розумів, що про це дуже голосно говорили б,
– сказав Луческу.
Мірча Луческу відповів на запитання про Анатолія Тимощука, який залишився працювати в Зєніті, попри агресію проти його рідної України. Румунський тренер дав неоднозначну відповідь.
А щодо Тимощука, то він одружений з росіянкою, у нього там діти. Але він зіграв 140 матчів у збірній України. Дуже складна ситуація. Він там (у Росії) жив. Для нього було б краще, якби він ніяк не втручався (у питання політики),
– відповів тренер.
Нагадаємо, що свого часу Мірча Луческу працював з Анатолієм Тимощуком у донецькому Шахтарі з 2004 по 2007 рік.
Кар'єра Луческу в Україні
- Мірча Луческу обіймав посаду головного тренера Шахтаря з 2004 по 2016 роки. У Динамо румунський наставник прийшов у 2020 році та пропрацював до 2023 року.
- В Україні Мірча Луческу дев'ять разів вигравав чемпіонат (Шахтар – 8, Динамо – 1), вісім кубків та Суперкубків країни. У 2009 році разом з "гірниками" завоював Кубок УЄФА (Ліга Європи).