Київське Динамо розпочало зимові тренувальні збори в Туреччині. Команда Олександра Шовковського запланувала провести чотири спаринги напередодні останніх ігор у Лізі Європи, повідомляє 24 Канал.

До теми Динамо планує підписати гравця з європейського чемпіонату

Колишній завітав у гості

Перший із них призначений на сьогодні, 10 січня. На "біло-синіх" чекає матч проти німецького Магдебурга, який виступає у Другій Бундеслізі та претендує на підвищення у класі.

На цей матч завітав колишній тренер Динамо Мірча Луческу, який керував командою з 2020 по 2023 роки. Вчора румун відвідав товариську зустріч між Шахтарем та загребським Динамо, а тепер приїхав у розташування киян.

Тренер збірної Румунії особливо тепло привітався із Олександром Шовковським, який працював його асистентом. У приватній розмові Луческу зазначив, що настав час Динамо ставати чемпіонами України. Київська команда і справді дуже близька до цього.

Читайте також Європейський гранд стежить за українським воротарем з УПЛ

На зимову перерву "біло-сині" пішли лідерами УПЛ без поразок. Відрив від Олександрії складає 5 очок, тоді як від Шахтаря – аж 10. На турецьких зборах у Динамо заплановано чотири спаринги – проти Магдебурга, Стяуа, Відзева та ЦСКА 1948.

А наприкінці січня кияни зіграють два останні матчі в Лізі Європи. Суперниками стануть Галатасарай (21 січня) та РФШ (30 січня). Нагадаємо, що Динамо вже втратило шанси на вихід у плей-оф, адже у перших шести матчах не взяло ані балу.