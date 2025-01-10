Киевское Динамо начало зимние тренировочные сборы в Турции. Команда Александра Шовковского запланировала провести четыре спарринга накануне последних игр в Лиге Европы, сообщает 24 Канал.

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Бывший приехал в гости

Первый из них назначен на сегодня, 10 января. "Бело-синих" ждет матч против немецкого Магдебурга, который выступает во Второй Бундеслиге и претендует на повышение в классе.

Этот матч посетил бывший тренер Динамо Мирча Луческу, который руководил командой с 2020 по 2023 годы. Вчера румын посетил товарищескую встречу между Шахтером и загребским Динамо, а теперь приехал в расположение киевлян.

Тренер сборной Румынии особенно тепло поздоровался с Александром Шовковским, который работал его ассистентом. В приватной беседе Луческу отметил, что пришло время Динамо становиться чемпионами Украины. Киевская команда действительно очень близка к этому.

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На зимний перерыв "бело-синие" ушли лидерами УПЛ без поражений. Отрыв от Александрии составляет 5 очков, тогда как от Шахтера – аж 10. На турецких сборах у Динамо запланировано четыре спарринга – против Магдебурга, Стяуа, Видзева и ЦСКА 1948.

А в конце января киевляне сыграют два последних матча в Лиге Европы. Соперниками станут Галатасарай (21 января) и РФШ (30 января). Напомним, что Динамо уже потеряло шансы на выход в плей-офф, ведь в первых шести матчах не взяло ни балла.