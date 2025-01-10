Час ставати чемпіонами: Мірча Луческу завітав у гості до Динамо через рік після звільнення
Румунський спеціаліст не забув про свій колишній клуб. Луческу тепло привітався із Шовковським та мотивував його перед другою частиною УПЛ.
Київське Динамо розпочало зимові тренувальні збори в Туреччині. Команда Олександра Шовковського запланувала провести чотири спаринги напередодні останніх ігор у Лізі Європи, повідомляє 24 Канал.
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Колишній завітав у гості
Перший із них призначений на сьогодні, 10 січня. На "біло-синіх" чекає матч проти німецького Магдебурга, який виступає у Другій Бундеслізі та претендує на підвищення у класі.
На цей матч завітав колишній тренер Динамо Мірча Луческу, який керував командою з 2020 по 2023 роки. Вчора румун відвідав товариську зустріч між Шахтарем та загребським Динамо, а тепер приїхав у розташування киян.
Тренер збірної Румунії особливо тепло привітався із Олександром Шовковським, який працював його асистентом. У приватній розмові Луческу зазначив, що настав час Динамо ставати чемпіонами України. Київська команда і справді дуже близька до цього.
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На зимову перерву "біло-сині" пішли лідерами УПЛ без поразок. Відрив від Олександрії складає 5 очок, тоді як від Шахтаря – аж 10. На турецьких зборах у Динамо заплановано чотири спаринги – проти Магдебурга, Стяуа, Відзева та ЦСКА 1948.
А наприкінці січня кияни зіграють два останні матчі в Лізі Європи. Суперниками стануть Галатасарай (21 січня) та РФШ (30 січня). Нагадаємо, що Динамо вже втратило шанси на вихід у плей-оф, адже у перших шести матчах не взяло ані балу.