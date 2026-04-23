Стадіон Динамо назвали на честь Луческу: з'явилися нові деталі

Новий стадіон бухарестського Динамо офіційно отримає ім'я легендарного тренера Мірчі Луческу. Рішення вже затверджене на рівні держави та має символічний характер.

Ініціатива належить Міністерству внутрішніх справ Румунії, якому підпорядковується клуб. Таким чином у країні вирішили вшанувати одну з найвпливовіших постатей у футбольній історії, пише Digi24.

Яка позиція влади?

Міністр внутрішніх справ Румунії Кетелін Предою оголосив, що майбутній стадіон клубу Динамо Бухарест носитиме назву "Арена Мірчі Луческу".

За його словами, це не просто перейменування, а символічний жест на честь видатного тренера. У відомстві наголосили, що таким чином відзначають внесок Мірчі Луческу у розвиток румунського, європейського та світового футболу.

Чиновник раніше підкреслив, що Луческу є "інституцією футболу", а його кар'єра – приклад довголіття, дисципліни та постійного розвитку, пише mediafax.

Що відомо про новий стадіон?

Йдеться про нову арену, яку будують у Бухаресті на місці старої інфраструктури клубу. Стадіон відповідатиме сучасним вимогам та стандартам УЄФА і стане домашньою ареною для команди після завершення будівництва.

Очікується, що об’єкт буде введений в експлуатацію у найближчі роки, а його назва одразу закріпить спадщину легендарного тренера в історії клубу.

Що відомо про кар'єру Мірчі Луческу у Румунії?