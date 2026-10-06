"Нічого путнього з цього не вийде": Маркевич передрік ситуацію із Забарним

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич висловився про ігрові кондиції Іллі Забарного. Він дав пораду футболісту.

Фахівець вважає, що центральному оборонцю ПСЖ варто змінити клубну прописку. Слова легендарного тренера наводить сайт Meta.ua.

Що сказав Маркевич про Забарного

Спеціаліст відповів на питання про помилки 24-річного центрального захисника. За словами Маркевича, проблема криється у клубній ситуації Іллі Забарного.

Це вже не вперше. Складається враження, що він усе розгубив, що мав. На піку Ілля був, коли виступав в Англії. А його перехід до ПСЖ не пішов на користь захисникові. В основному він сидить на лаві запасних, а це, безумовно, позначається на його діях у складі збірної України,

– зазначив Маркевич.

Колишній тренер збірної України зауважив, що такий перебіг подій може негативно позначитись на усій подальшій кар’єрі Забарного.

"Я вважаю, що йому потрібно міняти клуб і грати, а то, якщо ще рік посидить на лавці, нічого путнього з цього не вийде. Ситуація лише погіршуватиметься", – додав Маркевич.

За повідомленнями різних джерел, подібної позиції дотримуються також і в офісі паризького клубу. Нещодавно стало відомо, що ПСЖ розглядає продаж Іллі Забарного вже взимку. Українським захисником цікавляться одразу кілька клубів АПЛ.

Як складається сезон для Забарного

Луїс Енріке віддає перевагу Маркіньйосу та Вільяну Пачо. Утім, минулого сезону українець допоміг клубу стати чемпіоном Франції та виграти Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

У поточному сезоні Ілля відіграв лише дві зустрічі у складі ПСЖ. До слова, у Франції вимагають пояснень щодо трансферу українця через невиразну гру в Лізі чемпіонів.