Маркевич відверто сказав, куди має піти Мудрик

Легендарний український тренер Мирон Маркевич висловився про майбутнє Михайла Мудрика після завершення його дискваліфікації. Фахівець пояснив, чому вінгеру не варто поспішати залишатися у складі Челсі.

Повернення Михайла Мудрика стало однією з найгучніших тем українського футболу останніх днів. Екснатсавник Металіста та Дніпра поділився своїм баченням того, як вінгеру найкраще повернутися на колишній рівень, пише Sport.ua.

Маркевич порадив Мудрику залишити Челсі

Мирон Маркевич привітав Михайла Мудрика із завершенням дискваліфікації та побажав йому якнайшвидше повернутися до великого футболу. Водночас тренер визнав, що поки складно оцінити перспективи українця в лондонському Челсі.

За словами спеціаліста, після тривалої перерви головним завданням для футболіста має стати регулярна ігрова практика. Саме тому Маркевич вважає, що оптимальним рішенням для вінгера стане оренда.

Відверто кажучи, не знаю. Знаю лише одне – йому треба грати. Важко зрозуміти, чи буде він зараз потрібен Челсі, чи буде він там грати після такої перерви. Думаю, йому треба йти в оренду та набиратися ігрової практики,

– зазначив тренер.

Також Маркевич назвав чемпіонат, який, на його думку, найбільше підходить українцю. Він переконаний, що Мудрик міг би успішно проявити себе в Іспанії, хоча визнав, що наразі невідомо, чи мають місцеві клуби інтерес до його кандидатури.

Водночас фахівець позитивно оцінив і можливий варіант із французьким Страсбургом. На його думку, клуб є хорошим місцем для відновлення форми, а Ліга 1 також відповідає стилю гри українського вінгера.

Що Маркевич сказав про повернення Мудрика до збірної України

Окремо Мирон Маркевич прокоментував перспективи Михайла Мудрика у національній збірній України. Він не сумнівається, що футболіст здатен знову стати важливою частиною команди.

Тренер наголосив, що все залежатиме виключно від самого гравця та того, наскільки швидко він набере необхідні кондиції після тривалої паузи.

Все буде залежати виключно від нього. Подивимось, як він буде прогресувати, адже Мудрик дійсно багато пропустив. Зараз основне – набрати форму. Повернутися до національної збірної цілком реально – у нас є там проблеми. Дай Боже, щоб він повернувся. Не думаю, що він завадить "синьо-жовтим",

– підсумував Маркевич.

Нагадаємо, Михайло Мудрик вже встиг зіграти за Челсі у товариському матчі проти Ювентуса, вийшовши на заміну на 82-й хвилині.