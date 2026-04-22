Маркевич зробив заяву про те, чи очолить збірну України

Після відходу Реброва тема нового наставника збірної України стала однією з найгарячіших. Серед головних кандидатів називають Мирона Маркевича, який уже мав досвід роботи з національною командою.

Екснаставник Металіста, Дніпра та Карпат відреагував на чутки щодо можливого призначення у збірну України після відставки Сергія Реброва. Досвідчений фахівець дав лаконічну, але показову відповідь, передає "Український футбол".

Що сказав Маркевич про можливе призначення?

Тренер уникнув конкретики та дав дуже стриманий коментар.

УАФ зі мною не контактувала. Це все, що я можу сказати в даний момент,

– додав Мирон Маркевич.

Таким чином фахівець фактично залишив питання відкритим, не підтвердивши, але й не спростувавши можливий інтерес до посади.

Чому Маркевич є серед кандидатів?

Ім’я Маркевича регулярно з'являється у контексті збірної України після невдач команди та змін на тренерському містку. За інформацією ЗМІ, він входить до списку потенційних наступників Реброва.

Досвідчений наставник уже очолював національну команду у 2010 році та має значний авторитет в українському футболі. Крім того, експерти вважають його одним із найбільш логічних варіантів завдяки досвіду та розумінню внутрішньої кухні збірної.

Легендарний екснаставник Динамо та головної комади країни Йожеф Сабо назвав Маркевича єдиним кандидатом на посаду тренера збірної України.