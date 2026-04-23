Маркевич відреагував на інформацію, що очолить збірну України
- Мирон Маркевич заявив, що поки немає підстав говорити про конкретику щодо його призначення головним тренером збірної України.
- Після відставки Сергія Реброва обговорюються різні кандидатури, включаючи Маркевича, який вже працював зі збірною у 2010 році.
Мирон Маркевич прокоментував чутки про можливе призначення у збірну України. Фахівець зробив коротку, але показову заяву.
Після відставки Сергія Реброва тема нового наставника національної команди стала однією з головних в українському футболі. Головний претендент на цю посаду розповів для ютуб-каналу ВЗБІРНА про можливість роботи зі збірною.
Що сказав Маркевич?
Маркевич стримано відреагував на інформацію про можливе призначення. За його словами, наразі немає підстав говорити про конкретику.
Як сприймаю чутки про збірну? Поки немає про що говорити,
– коротко відповів екстренер Металіста, Дніпра та Карпат.
Також фахівець підкреслив, що жодних контактів із Українською асоціацією футболу у нього не було.
Чому з'явилися чутки?
Інформація про можливе призначення Маркевича з'явилася після відходу Реброва з посади головного тренера.
Україна не змогла пробитися на чемпіонат світу-2026, що й стало причиною змін у тренерському штабі.
На цьому тлі у медіа активно обговорюють різні кандидатури, серед яких і Маркевич, який уже працював зі збірною у 2010 році.
Легенда українського футболу Йожеф Сабо назвав Маркевича єдиним достойним кандидатом на роль тренера збірної. Підтримав свого колегу по цеху і екснаставник Волині Віталій Кварцяний.
Які тренерські досягнення Маркевича?
- Найвища точка у клубній кар'єрі Мирона Маркевича – це фінал Ліги Європи з Дніпром у 2015 році. Команда у Варшаві поступилася Севільї у бойовому матчі з рахунком 2:3.
- З Карпатами коуч двічі був фіналістом Кубка України, вигравав з Металістом, Карпатами і Дніпром бронзові та срібні медалі чемпіонату.
- Рекордсмен Вищої ліги та УПЛ за кількістю матчів в ролі головного тренера – 408 ігор.