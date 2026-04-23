Маркевич відреагував на інформацію, що очолить збірну України

Мирон Маркевич прокоментував чутки про можливе призначення у збірну України. Фахівець зробив коротку, але показову заяву.

Після відставки Сергія Реброва тема нового наставника національної команди стала однією з головних в українському футболі. Головний претендент на цю посаду розповів для ютуб-каналу ВЗБІРНА про можливість роботи зі збірною.

Що сказав Маркевич?

Маркевич стримано відреагував на інформацію про можливе призначення. За його словами, наразі немає підстав говорити про конкретику.

Як сприймаю чутки про збірну? Поки немає про що говорити,

– коротко відповів екстренер Металіста, Дніпра та Карпат.

Також фахівець підкреслив, що жодних контактів із Українською асоціацією футболу у нього не було.

Чому з'явилися чутки?

Інформація про можливе призначення Маркевича з'явилася після відходу Реброва з посади головного тренера.

Україна не змогла пробитися на чемпіонат світу-2026, що й стало причиною змін у тренерському штабі.

На цьому тлі у медіа активно обговорюють різні кандидатури, серед яких і Маркевич, який уже працював зі збірною у 2010 році.

Легенда українського футболу Йожеф Сабо назвав Маркевича єдиним достойним кандидатом на роль тренера збірної. Підтримав свого колегу по цеху і екснаставник Волині Віталій Кварцяний.

