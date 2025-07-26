Маркевич оцінив шанси всіх українських клубів продовжити свій шлях у єврокубках
- Мирон Маркевич вважає, що київське Динамо та Шахтар мають хороші шанси продовжити боротьбу у єврокубках.
- Досвідчений тренер також вірить у камбек Полісся, тоді як Олександрії дає найменше шансів на прохід.
- Матчі-відповіді Динамо, Шахтаря, Полісся та Олександрії відбудуться 29 та 31 липня.
У сезоні-2025/2026 жоден представник Української Прем'єр-ліги не має гарантованого місця в основному етапі єврокубків. Чотири клуби беруть участь у кваліфікації.
Вони напередодні зіграли перші матчі другого кола відбору. Мирон Маркевич прокоментував виступи українських клубів і зробив прогноз на їх підсумковий результат цієї стадії турнірів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.
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Кому Маркевич прогнозує прохід далі?
Колишній тренер збірної України вважає, що гранди УПЛ точно мають проходити далі після виїзних перемог. При цьому він вірить у камбек Полісся, а найменше шансів дає Олександрії:
"Думаю, що київські динамівці, які свій переможний поєдинок у кваліфікації Ліги чемпіонів проводили дещо раніше на Мальті, та Шахтар продовжать боротьбу за потрапляння до основної групи. Полісся просто зобов'язане пройти далі, інакше – ганьба.
Найгірші шанси в Олександрії, адже доведеться грати в Белграді, де Партизан відзначається непоступливістю. Хоча в складі "містян" є гравці, яким до снаги стрибнути вище голови та допомогти своїй команді добитися потрібного результату".
Результати українських клубів у другому раунді кваліфікації
- Хамрун Спартанс 0:3 Динамо (Ліга чемпіонів)
- Бешикташ 2:4 Шахтар (Ліга Європи)
- Полісся 1:2 Санта-Колома (Ліга конференцій)
- Олександрія 0:2 Партизан (Ліга конференцій)
Довідка. Динамо матч-відповідь проведе 29 липня, а Шахтар, Полісся та Олександрія – 31.07.
Нагадаємо, що в кінці поєдинку Бешикташ – Шахтар та після його завершення було чимало скандальних епізодів. Зокрема, у воротаря "гірників" турецькі фанати кидали різні предмети з трибун.