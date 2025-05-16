"Нейтральна" тенісистка під час матчу вилаялась на тренерку: ганебне відео
- Коко Гофф перемогла Мірру Андрєєву у чвертьфіналі WTA 1000 у Римі з рахунком 2:0.
- Мірра Андрєєва вилаялась на свою тренерку під час матчу через емоційний сплеск.
У середу, 14 травня, відбувся чвертьфінальні матчі WTA 1000 у Римі. В одному з них Коко Гофф зіграла проти "нейтральної" росіянки Мірри Андрєєвої.
Гра завершилась перемогою американської тенісистки за підсумками двох сетів – 2:0. Після поразки 18-річна юна "зірка" з ворожої країни не стримала емоції, пише 24 канал.
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Андрєєва показала себе
Матч між Коко Гофф та Міррою Андрєєвою виявився напруженим. Тенісистки не відпускали одна одну на велику відстань за очками. Проте у "нейтральної" росіянки здали нерви.
Під час протистояння 18-річна Андрєєва послала прямим текстом власну тренерку Кончіту Мартінес. Після ще однієї невдалої підказки Мірра вилаялась у бік тренерського боксу: "Пішла на х**, пішла на х**".
Андрєєва вилаялась на тренерку: дивіться відео
Раніше фанати освистали "нейтрального" російського тенісиста Данііла Мєдвєдєва під час матчу ATP 1000 у Римі.