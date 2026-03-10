Перша ракетка Росії оскаженіла після поразки і послала глядачів на трибунах
- Російська тенісистка Мірра Андрєєва влаштувала скандал на турнірі WTA1000 в Індіан-Веллсі, розтрощивши ракетки та нецензурно вилаявшись після поразки.
- Андрєєва впаде нижче 9-ої сходинки у рейтингу WTA, а Катержина Сінякова, яка перемогла її, стане суперницею українки Еліни Світоліної у наступному раунді.
"Нейтральна" росіянка Мірра Андрєєва вчергове відзначилася ганебною поведінкою на корті. Під час матчу престижного турніру WTA1000 в Індіан-Веллсі представниця країни-агресора розтрощила декілька ракеток і нецензурно вилаялася в бік трибун.
Андрєєва виступала у США в статусі чинної переможниці змагань. Але сенсаційна поразка вже у третьому колі відкине її у світовому рейтингу, пише Daily Mail.
Що зробила росіянка Андрєєва на турнірі в Індіан-Веллсі?
18-річна росіянка вчергове продемонструвала психологічну неврівноваженість та істеричність, коли матч з чешкою Катержиною Сіняковою пішов не за її сценарієм.
Як повідомляє Tennis Talk, Андрєєва почала поводитися неадекватно, кидала навколо себе ракетки, лаялася і загалом відзначилася неспортивними діями.
Тим часом її суперниця, яка посідає лише 44-те місце у світовому рейтингу, впевнено довела гру до перемоги у трьох сетах – 4:6, 7:6, 6:3.
Поразка змусила Андрєєву остаточно оскаженіти: виходячи з корту, вона послала усіх глядачів, які її засвистували.
Тепер Андрєєва гарантовано впаде нижче 9-ої сходинки у рейтингу WTA, а за певних обставин може випасти із чільної десятки.
Цікаво, що Катержина Сінякова стане наступною суперницею українки Еліни Світоліної у боротьбі за чвертьфінал змагань в Індіан-Веллсі.
Як виступають українки на турнірі серії WTA 1000?
- Світоліна напередодні обіграла Ешлін Крюгер у двох сетах за 1 годину і 11 хвилин, вийшовши до 1/8 фіналу.
- Марта Костюк не змогла повторити успіх Еліни, поступившись представниці Казахстану Олені Рибакіній 0:2 за сетами.