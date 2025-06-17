"Нейтральна" сьома ракетка світу відзначилась ганебною поведінкою на турнірі у Берліні

У понеділок, 16 червня, відбулись матчі 1/16 WTA 500 у німецькому Берліні. В одному з них Мірра Андрєєва зіграла проти Магдалени Френх.

Російська "нейтральна" тенісистка вкотре відзначилась непристойною поведінкою. Під час матчу проти суперниці з Польщі спортсменка визвірилась на глядачах, повідомляє 24 канал.

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Андрєєва не витримала тиску

Мірра Андрєєва виграла перший сет у Магдалени Френх. Проте на початку другої партії у "нейтральної" росіянки почались проблеми.

Сьома ракетка світу не витримала тиску та вибухнула у пориві емоцій. Розлючена Андрєєва з усієї сіли жбурнула м'яч прямо у глядачів.

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У результаті Магдалена Френх перемогла Мірру Андрєєву за підсумками трьох сетів – 2:1. У четвер, 19 червня польська тенісистка зіграє проти Аманди Анісімової у 1/8 фіналу WTA 500 у Берліні.

Зазначимо, що Мірра Андрєєва неодноразово відзначалась ганебною поведінкою на корті. Під час виступу на Ролан Гаррос-2025 "нейтральна" тенісистка здійснила подібний вчинок.