Відповідне рішення затвердив виконавчий комітет організації. Про це повідомила пресслужба World Boxing.

Що відомо про повернення Росії до боксу

Відтепер російські спортсмени зможуть брати участь у всіх міжнародних турнірах під егідою World Boxing на рівних правах з представниками інших країн, під державним прапором, з виконанням національного гімну та використанням іншої офіційної символіки.

World Boxing стала другою світовою боксерською організацією, яка повернула Росію до повноцінної участі в міжнародних змаганнях під час повномасштабної війни проти України. Раніше аналогічне рішення ухвалила Міжнародна асоціація боксу (IBA), яка до створення World Boxing була головним керівним органом світового боксу.

Виконавчий комітет погодився, що російські спортсмени відтепер братимуть участь у змаганнях World Boxing на тих самих умовах, що й боксери інших національних федерацій. Водночас World Boxing здійснюватиме суворий контроль за поведінкою російських делегацій під час турнірів, а також за дотриманням антидопінгових протоколів,

– написали в організації.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) нещодавно тимчасово скасував обмеження щодо Олімпійського комітету Росії (ОКР), відкликавши свої попередні рекомендації про відсторонення та відкривши російським спортсменам можливість повернення до міжнародного спорту.

Водночас цей крок не означає автоматичного допуску до всіх змагань, адже остаточне рішення щодо участі спортсменів ухвалює кожна міжнародна федерація окремо.

Однак після рішення МОК розпочався масштабний процес відновлення прав російських атлетів.