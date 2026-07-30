Соответствующее решение утвердил исполнительный комитет организации. Об этом сообщила пресс-служба World Boxing.

Что известно о возвращении России в бокс

Отныне российские спортсмены смогут участвовать во всех международных турнирах под эгидой World Boxing на равных правах с представителями других стран, под государственным флагом, с исполнением национального гимна и использованием другой официальной символики.

World Boxing стала второй мировой боксерской организацией, которая восстановила полноценное участие России в международных соревнованиях в условиях полномасштабной войны против Украины. Ранее аналогичное решение приняла Международная ассоциация бокса (IBA), которая до создания World Boxing была главным руководящим органом мирового бокса.

Исполнительный комитет согласился, что российские спортсмены отныне будут участвовать в соревнованиях World Boxing на тех же условиях, что и боксеры других национальных федераций. В то же время World Boxing будет осуществлять строгий контроль за поведением российских делегаций во время турниров, а также за соблюдением антидопинговых протоколов,

– сообщили в организации.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) недавно временно отменил ограничения в отношении Олимпийского комитета России (ОКР), отозвав свои предыдущие рекомендации об отстранении и открыв российским спортсменам возможность вернуться в международный спорт.

В то же время этот шаг не означает автоматического допуска ко всем соревнованиям, ведь окончательное решение об участии спортсменов принимает каждая международная федерация отдельно.

Однако после решения МОК начался масштабный процесс восстановления прав российских спортсменов.